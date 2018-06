Eine schwere Entscheidung

Dass ein Busbahnhof am Manzenberg sinnvoll ist, bezweifelt niemand. Die Aufenthaltsqualität in diesem Areal geht gegen Null. Es ist eine schreckliche Steinwüste, in der Schüler tagtäglich auf den Bus warten, ohne großen Schutz vor Sonne, Regen und Schnee.

Und doch: 1,2 Millionen Euro sind eine Menge Geld, wenn man die Pflichtaufgaben sieht, die auf Tettnang zukommen. Da warten Kindergärten und eine neue Sporthalle. Das Thema Bädle steht ebenfalls an. Und nun noch der Busbahnhof. Starten oder schieben? Natürlich sind die Zinsen niedrig, eine Verschuldung noch günstig.

Doch ebenso wie es eine Verpflichtung mit Blick auf nachfolgende Generationen ist, ihnen ein gutes Lebensumfeld zu bieten, muss man ihnen auch finanziellen Spielraum für politische Gestaltung lassen. Beides wiegt schwer, die Entscheidung für die Räte ist damit ebenfalls keine leichte.