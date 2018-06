Die Einwohnerversammlung zur ärztlichen Versorgung und zur Diskussion über mögliche neue Arztpraxen in Emmingen und in Liptingen ist am Mittwoch ein voller Erfolg gewesen. Dass die Emminger und Liptinger nach diesem Abend deutlich besser über die inzwischen vierjährige Debatte mit all ihren Nebenschauplätzen Bescheid wissen, ist der Verdienst der beiden Vertrauensleute des Antrags zur Einwohnerversammlung, Arlette Windrich und Claudia Kreitlinger.

Sie haben das erreicht, was in den vergangenen Monaten der Gemeinderat nicht geschafft hat: eine Diskussion um die Sache und keine permanente Auseinandersetzung mit persönlichen Angriffen und dem gegenseitigen Ausspielen von Emmingen und Liptingen.

Es mutet schon abstrus an, wenn Dr. Jürgen Kaufmann, der einzige Arzt der Gemeinde, in Zeiten des Ärztemangels im ländlichen Raum von persönlichen Angriffen gegen seine Person wegen einer geplanten neuen Praxis in Liptingen berichtet. Weitsicht sieht anders aus, schließlich lecken sich andere Städte und Gemeinde die Finger, sollten sie einen neuen Arzt quasi frei Haus geliefert bekommen.

Dass Gemeinderat Andreas Zeiser-Radtke in der jüngsten Sitzung des Gremiums die Vertrauensleute als „Esel“ beschimpft hat, ist eine Frechheit und eines Gemeinderats nicht würdig. Man möchte da schon fast nach persönlichen Konsequenzen rufen. Alexander Schlosser ist recht zu geben, wenn er von einer „Sauerei“ spricht.

Überhaupt hat der gesamte Gemeinderat an diesem Abend eine schallende Ohrfeige einstecken müssen. Der größte Beifall brandete am Ende der Einwohnerversammlung auf – und zwar als Alexander Schlosser die Gemeinderäte dazu aufrief, sich auf das zu konzentrieren, wofür sie gewählt worden sind: die Geschicke der Gemeinde lenken und die Interessen der Bürger vertreten.

Es ist zu hoffen, dass diese Ohrfeige nachwirkt und eine reinigende Wirkung auf das Gremium hat. Denn ein Weiter so mit den ewigen persönlichen Angriffen, das wollen die Emminger und Liptinger offenkundig nicht. Das sollten sie bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr beim Kreuzchen machen dann auch berücksichtigen.