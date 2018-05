Eine Reise zum Glücklichsein

Die Nachwuchssänger des Erlenmooser Kinderchors Singkreisel haben mit dem Musical „Der Tag, an dem es ‚Flupp‘ machte“ ihre Besucher in das Fantasieland Maratonga entführt. Das Stück haben sie im Gemeindesaal aufgeführt. Der war voll besetzt.

Gemeinsam mit Leiterin Gudrun Scharnek hatten die Kinder das Bühnenbild gestaltet und Kostüme ausgesucht. Musikalisch wurden die Kinderstimmen von Viktor Schätzle am Klavier und Stefan Keßler am Schlagzeug begleitet.

Das erste Lied ist afrikanisch angehaucht. Dabei wird das Fantasieland Maratonga mit seinen verschiedenen Bevölkerungsgruppen vorgestellt. Da wären die wilden Kämpfer mit ihrem Anführer Hua (gespielt von Janine Murr). Die Truppe zeigt eine rhythmisch-kämpferische Stocknummer. Allerdings leidet sie unter Langeweile, weil sie schon alle möglichen Gegner besiegt hat. Auch Elfen leben in Maratonga: Kleine und große schweben über die Bühne. Zudem gibt es Reimer. Die purzeln nacheinander aus einem Fliegenpilz auf die Bühne: „Wir sind im Dichten richtig gut und reimen, was sich reimen tut! Wenn man nur in Versen spricht, ist das Leben ein Gedicht!“

Bunter Vogel als Mutmacher

Zu guter Letzt gibt es noch Artefax, ein verrückter, kunterbunter Vogel (gespielt von Lisa Wiedermann), aus dessen Traum dann Flupp, das blaue Wesen (gespielt von Charlotte Wirth) in die wundersame Welt purzelt. Der Neuling stellt sich mit der Ballade „Ich bin aus einem Traum gefallen“ vor , woraufhin sich Artefax anbietet, Flupp das Land Maratonga mit all seinen Bewohnern zu zeigen und ihm bei der Suche nach Freunden behilflich zu sein.

Doch bei dem Versuch mit den zarten Feen zu tanzen, gelingen Flupp nur tollpatschige Hopser. An dieser Stelle grätschen die beiden Lästerschwestern, gespielt von Melissa Göppel und Marie Spieß, dazwischen, verpackt in einem Blues-Duett. Auch bei den Reimern kann Flupp nicht punkten. Auf „Ich bin Flupp – das ist mein Gedicht“ reagieren die Reimer unbeeindruckt.

Bei den wilden Kämpfern fühlt sich Flupp auch nicht wohl. Er ist einsam. In einem Solostück bringt er das zum Ausdruck. Doch der verrückte, bunte Artefax bringt dem blauen Wesen bei, dass man sich nicht verbiegen und anpassen muss, um in der Fremde glücklich zu sein. Diese Kernaussage des Musicals stecken sie prompt in ein Duett: „Ich bin so wie ich bin … einzigartig“.