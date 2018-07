Eine Million Menschen am Gaza-Streifen in Not

New York (dpa) - Die UN-Nothilfe-Koordinatorin Valerie Amos sieht aufgrund der israelischen Blockade die Gefahr einer humanitären Notsituation im Gaza-Streifen. Die wirtschaftliche Lage und insbesondere die Gesundheits- und Nahrungsmittelversorgung seien in einem äußerst kritischen Zustand, sagte Amos in New York. Die Nothilfe-Koordinatorin schätzt, dass derzeit mehr als eine Million Menschen auf Nahrungslieferungen angewiesen sind. Sie rief deshalb dringend zur Aufhebung der Blockade auf.