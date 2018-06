Eine Million Überwachungskameras für Bangkok

Von Patrick Strasser

Sie waren auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren, hatten den Gipfel erklommen. Vor vier Jahren in Rio de Janeiro wurde die deutsche Nationalelf um Kapitän Philipp Lahm Weltmeister. Lahm setzte sich ab, trat wie Miroslav Klose und Per Mertesacker zurück. Ein großer Teil der 2014 erfolgreichen Seilschaft scheint nun in Russland auf dem Rückweg ins Tal zu sein. Beim Abstieg.

Auf dem Gipfel ist die Luft besonders dünn. Wer dort den WM-Pokal bekommt, kämpft ab diesem glorreichen Moment gegen einen Fluch an.