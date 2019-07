Eine Leichtverletzte bei einem Auffahrunfall

Riedlingen (sz) - Leichte Verletzungen hat am Mittwoch eine Frau bei einem Auffahrunfall in Riedlingen erlitten. Die 56-Jährige war gegen 14.30 Uhr in der Gammertinger Straße unterwegs. An einer Engstelle musste sie wegen eines entgegenkommenden Autos ihren Dacia bis zum Stillstand abbremsen. Das bemerkte der nachfolgende BMW-Fahrer zu spät. Der 26-Jährige fuhr auf den Dacia auf, wodurch die Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf 3000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Bereits bei Tempo 50 bedeute eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt, so die Polzei.