Eine Kuppel voller Science-Fiction mit Gesellschaftskritik

LAUPHEIM (dn/hk) - In der Science-Fiction-Filmreihe des Laupheimer Planetariums läuft im April ein moderner, gesellschaftskritischer Science-Fiction-Film. Der Filmtitel ist eine Überraschung, heißt es beim Planetarium, und der Eintritt frei. Die Vorführung aus der Reihe „Science-Fiction im Kuppelkino“ findet am Freitag, 26. April, ab 21 Uhr statt.

Die Besucher erwartet eine düstere Beschreibung einer Zukunft in der Mitte des 22. Jahrhunderts, in der es nur zwei Klassen von Menschen gibt. Die meisten von ihnen leben auf der abgewirtschafteten und überbevölkerten Erde. Sie werden von einer kleinen Gruppe von Privilegierten, die in einer Raumstation leben, unterdrückt und ausgenutzt. Die Schicksale einzelner Erdenbewohner führen zu einer Auflehnung gegen diese Unterdrückung...

Freigegeben ab 16 Jahren

Der US-amerikanische Streifen von 2013 dauert 90 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben.

Das Planetarium möchte mit seiner Filmreihe unterhaltsam zum Nachdenken anregen. Sie soll Besuchern außerdem ermöglichen, eine bunte Mischung von jüngeren Kinoerfolgen und Klassikern der Filmgeschichte neu in der besonderen Atmosphäre des Sternentheaters für sich wiederzuentdecken.