Eine halbe Million für die Innenstadt

Die Stadt Bad Saulgau bekommt knapp 500 000 Euro an Bundesförderung zur Entwicklung der Innenstadt. Darüber informiert der SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Laut dieser Quelle dient der Förderbetrag von exakt 498 015 Euro dazu, die Innenstadt von Bad Saulgau strategisch zu entwickeln und Entlastungsflächen für nicht ideale innerstädtische Nutzungen zu schaffen. Dafür soll etwa ein Innenstadtentwicklungskonzept erarbeitet und die tatsächlichen Bedarfe und Ansiedlungspotenziale für Standorte ermittelt werden. Laut Mesarosch stehen die Innenstädte in der Region „vor großen Herausforderungen“, etwa durch den Online-Handel und die Coron-Pandemie. Die bisherige Bundesregierung hat das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ aufgelegt. Die ursprünglich geplanten 25 Millionen seien aber auf Initiative der SPD und Finanzminister Olaf Scholz auf nun 250 Millionen Euro aufgestockt worden.