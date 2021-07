Eine große Familie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Unter Corona-Bedingungen hat die diesjährige Mitgliederversammlung des Fördervereins Ravensburg Razorbacks e.V. im Gasthof Rößle in Weingarten am 25.06.2021 stattgefunden. Die gesamte Vorstandschaft um Präsident Günter Staud wurde für zwei weitere Jahre wieder gewählt.

Im Hinblick auf die Mietgliederzahl, mittlerweile seit der Gründung im Jahre 2016 auf 97 Mitglieder gestiegen, ist der Förderverein Ravensburg Razorbacks e.V. ein starker und wirtschaftlich gut aufgestellter Verein. Dies sei auch ein Zeichen dafür, dass sich “American Football” in Oberschwaben immer größere Beliebtheit erlangt, so Günter Staud in seinem Jahresbericht. Dazu trage sicherlich auch bei, dass sich die Razorbacks in der höchsten deutschen Spielklasse, der GFL 1, bisher gut behaupten können.

Zum Schluss der Mitgliederversammlung bedankt sich Präsident Günter Staud bei Frank Kienzle, Abteilungsleiter der Ravensburg Razorbacks e.V. für die vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit für das zurückliegend Jahr 2020. Ebenso bedankte er sich für die Treue der Mitglieder des Fördervereins in diesen schwierigen Zeiten und bei seinen Wiedergewählten Vorstandskollegen für die hervorragende Zusammenarbeit.

Zusammensetzung Vorstand Förderverein Ravensburg Razorbacks e.V.: Präsident Günter Staud; Vize-Präsident Andreas Walk; Schatzmeister Matthias Scheftschik; Schriftführerin Andrea Enderle.

Infos unter:

foerderverein-razorbacks.de;facebook.com/ravensburgrazorback; guenter.staud@foerderverein-

razorbacks.de