Biberach (sz) - Schulverabschiedungen unter Pandemiebedingungen sind anders, doch Feste müssen gefeiert werden, wie sie fallen. Normalerweise bekommen die Designabsolventen des dreijährigen Berufskollegs Grafik-Design des Hauchler-Studio ihre Grafik-Design- und Fachhochreifezeugnisse sowie das Hauchler-Diplom in der Schützenwoche bei einem großen Schulfest überreicht. Das Diplom ist eine Besonderheit in der Branche und bestätigt, dass die Hauchler-Absolventen während ihrer Ausbildungszeit zusätzlich zu den anspruchsvollen Designer-Prüfungen eine Diplomarbeit auf Hochschulniveau erstellt haben, an der sie sieben Monate intensiv praktisch gearbeitet, diese dokumentiert und präsentiert haben. Die Vernissage erfolgte noch im Februar vor dem Shutdown.

Die diesjährige Lossprechung der abgehenden Grafik-Designer des Hauchler-Studios – „Flautschen“ - wurde dieses Jahr von Klassenlehrer Walter Rogger mit Lehrerteam nach allen Regeln der (Koch-)kunst zelebriert. Die diesjährige Flautschidee: Die Absolventen und deren Eltern, die als Familien verteilt an runden eingedeckten Tischen auf dem Schulgelände saßen, zu bedienen. Eingekleidet mit Kochmütze, Schürze und Maske wurden von der Lehrerschaft formvollendet kleine verpackte Köstlichkeiten auf „Silbergeschirr“ gereicht. Eine Tradition im Hauchler-Studio ist, dass für die Absolventen gestaltete Geschenke von den nachfolgenden Designerklassen hergestellt werden – dieses Jahr künstlerisch-kreativ gestaltete Kochbücher mit Lieblingsrezepten sowie witzige Teleskop-Gabeln zum Begrüßen auf Distanz.

Da die Industriemeister und Medienfachwirt-Prüfungen der Fachschulen Druck und Medien bundeseinheitlich auf Mitte August verlegt wurde, muss das in der Biberacher Bevölkerung beliebte Gautschfest auf September verschoben werden – wegen der Pandemie eine interne Veranstaltung. Dennoch gab es am Flautschtag eine Gautschfeier im Kleinen, da ein indischer Teilnehmer des englischsprachigen Kurses Print International verabschiedet wurde. Durch die Wassertaufe (coronabedingt unter einer Gartendusche) äußerlich von den Sünden der Druck- und Medienausbildung reingewaschen galt es noch von innen mit einem kühlen Getränk gereinigt zu werden – was dem indischen „Jünger Gutenbergs“ mit Bravour gelang.

Bei der Verabschiedung hob Schulleiterin Daniela Hauchler die außerordentlichen Prüfungsergebnisse des diesjährigen Abschlussjahrgangs hervor. Mit einem Schnitt von 2,0 lagen die diesjährigen Leistungen der angehenden Designer weit über dem Durchschnitt. Preisträgerinnen wurden Anna Burth und Alicia Link mit einem Schnitt von 1,3. Belobigungen für außerordentliche Schulleistungen erhielten Lena Feierabend, Jenny Keller, Jana Koesling und Marlene Olenberg. Für besonderes soziales Engagement wurden Elaine Stumpp und Lena Feierabend geehrt.

Besonders stolz ist die Biberacher Privatschule, dass viele Fachhochschulreifezeugnisse ausgegeben werden konnten, eine Zusatzqualifikation, die neben dem Abschluss Staatlich geprüfter Grafik-Designer erworben werden kann.