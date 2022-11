Eine Fliege verursacht einen Verkehrsunfall

Mengen (sz) - Weil er eigenen Angaben zufolge von einer Fliege abgelenkt war, hat am Donnerstag gegen 16 Uhr ein 41-jähriger Autofahrer zu spät erkannt, dass sich der Verkehr vor ihm im Kreisverkehr in der Altshauser Straße staute. Der abgelenkte Autofahrer bremste daher zu spät ab und kollidierte mit dem vor ihm stehenden VW. Durch die wuchtige Kollision wurde der VW auf einen Mercedes aufgeschoben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand an den drei Autos ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.