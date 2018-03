Eine feine Sache – eigentlich

So ein Spielplatz ganz in der Nähe ist eigentlich eine feine Sache, nicht nur für die Kleinen, sondern auch als Treffpunkt für Eltern. Wenn dann, wie beim Standort an der Schafhütte beim Annabach, auch planerisch von Seiten der Gemeinde wenig bis nichts dagegen spricht, umso besser. Vor allem vor dem Hintergrund, dass nächstes Jahr noch das Baugebiet Annabach III erschlossen werden soll und dadurch ein solch’ zentral gelegener Spielplatz bei den Wohngebieten auf längere Sicht gut angenommen werden würde.

Leider ist es bei Projekten, die mehr Lärm als die „normale“ Umgebung erzeugen, mittlerweile so, dass es immer Menschen gibt, die sich daran stören – selbst bei Kinderlärm, der naturgemäß von Spielplätzen ausgeht. Dieser Eindruck drängt sich auch bei der jüngsten Diskussion um einen zweiten Eisenharzer Spielplatz am Annabach auf. Dabei haben mehrere Gerichtsurteile in den vergangenen Jahren klargestellt, dass Anwohner den Kinderlärm an Spielplätzen dulden müssen. Dieses „Spielplatz-Privileg“ gilt freilich nicht, wenn der Platz zu einem „offenen Jugend-Treff“ wird. Dies müsste jedoch die Gemeinde unterbinden.

Bleibt festzuhalten: Ein Spielplatz ganz in der Nähe ist eigentlich immer eine feine Sache. Noch feiner ist es natürlich, wenn alle in der Nachbarschaft so denken.