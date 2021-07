Eine feierliche Einweihung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich zur neuen Saison darf sich die SGM HENOBO über eine elektronische Anzeigetafel freuen, die sowohl bei Jugendspielen, als auch bei Spielen der Herrenmannschaften eingesetzt werden kann.

Dank der Unterstützung der Schulz Group aus Ravensburg sowie den Stadtwerken Lindau hängt das Schmuckstück nun in Hengnau beim TSV Hege, wo die meisten Pflichtspiele stattfinden werden.

Sven Schulz, Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors der SGM, wünschte bei der feierlichen Einweihung dem Vorstand des Vereinsgeländes, Stefan Eisenbach, dass die Zahl unter „HEIM“ immer ein bisschen größer ist, als die Zahl unter „GAST“.

Beim anschließenden Mittagessen betonte Schulz noch einmal, den Weg von HENOBO langfristig für den richtigen zu halten und deshalb weiterhin hinter dem Verein zu stehen. „Hier wird das Vereinsleben persönlich und familiär vorgelebt. Der Spaß am Fußball sowie die Gemeinschaft steht im Vordergrund – das gefällt mir“, so der Förderer. Auch für die Jugendspieler Finn und Mats Pickenhahn sowie Floris Klauenberg ist so eine Anzeigetafel bei den Spielen ein echtes Highlight. Damit setzt unsere Spielgemeinschaft den Trend, die Sponsorengelder nur in Ausrüstung und Material für alle Vereinsmitglieder zu investieren, weiter fort.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Schulz Group sowie die Stadtwerke Lindau und auch an alle weiteren Sponsoren, die unsere Spielgemeinschaft Jahr für Jahr unterstützen.