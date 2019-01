Eine eiskalte Geschichte von der Liebe

Lindau - Kultur für Kinder hat es in der Inselhalle mit dem Musical „Die Schneekönigin“ gegeben. Und die begleitenden Eltern und Großeltern hatten auch ihren Spaß an der von den Darstellern sympathisch, kindgerecht und kurzweilig gespielten und musikalisch eingängigen Inszenierung. Für sie gab es Pointen und Witze, die vor allem die erwachsenen Zuschauer verstanden haben.

Draußen liegen noch Schneereste, und nun versetzt das Musical die Besucher zusätzlich in die eisige Welt jener kaltherzigen Schneekönigin. Hans-Christian Andersen hat mit seiner Märchenvorlage eine rührende Liebesgeschichte erschaffen, die hier spannend und fantasievoll umgesetzt ist: Die verliebte Gerda sucht ihren Kai, der von der Schneekönigin mit einem Zauber belegt ist.

Auf der Reise durch die Jahreszeiten

Die Herrscherin des Winters will den jungen Mann für sich allein haben. Der Weg zum Winter, aus dem Gerda ihren Kai mit einem Kuss retten will, führt durch die Jahreszeiten. Immer wieder taucht in kurzen Szenen die Schneekönigin auf, um ihre Macht zu demonstrieren, die Berge, die wahlweise die warmen Jahreszeiten darstellen, vereisen, die Atmosphäre wird frostig. Das süße und lustige Rabenpärchen Clara und Karl steht Gerda mit guten Ratschlägen, Herz und Humor bei, befreit sie aus den Fängen der Herbsträuber und begleitet auch das Publikum durch die Geschichte. Die Neckereien des Raben-Ehepaars – denn was sich liebt, das neckt sich – sorgen immer wieder für zusätzliche Lacher. „Dummdideldummdei“, singen die schwarzen Vögel mit den gelben Schnäbeln, und stellen frei nach einem altbekannten Spruch naseweis fest: „Da wo ein Vogel singt, da lass dich ruhig nieder. Denn böse Vögel haben kein Gefieder.“

Gerda lernt den Frühling kennen – ein schönes Mädchen in buntem Kleidchen, das die Natur vom Winter entstaubt. Der Frühling schwatzt Gerda die Frühjahrsmüdigkeit auf, weil er will, dass sie, zum Helfen bei ihm bleibt. Aber die Sommerrosen erscheinen ihr im Traum und fordern Gerda auf, weiter nach ihrem Liebsten zu suchen, der ohne ihre Rettung für immer verloren wäre. Der Sommer in farbenprächtigem Kleid feiert mit Gerda ein ausgelassenes Fest und zeigt ihr den Weg weiter zum Herbst, dessen Wächter sie überfällt und fesselt.

Schneekönigin ist der Selfie-Star

Aber das liebenswerte Rabenpärchen rettet sie, und sie findet endlich ihren Kai in der kalten Welt der Schneekönigin, der aber – oh Schreck – von ihr gar nichts wissen will. Zu sehr ist er von der Schneekönigin beeinflusst. Mit Worten der Liebe, Herzenswärme und einem Kuss bringt Gerda ihn aber zur Vernunft. Die Schneekönigin ärgert sich zwar furchtbar, aber am Ende tanzen alle gemeinsam den Sommersong – auch das Publikum im Saal tanzt begeistert mit.

Direkt von der Bühne marschieren die Darsteller nach der Vorstellung zur Autogrammstunde im Foyer und lassen dabei sehr viel Nähe zu. Was bei den Kindern natürlich gut ankommt, denn die Schauspieler haben sich in ihre Herzen gesungen. „Ich mag die Raben am liebsten. Die sind so lustig“, versichert die achtjährige Chiara aus Bregenz ihrer Schwester Lisa-Marie. Mit ihren Eltern und Großeltern im Schlepptau stellen sich die Schwestern dennoch erst mutig zur Schneekönigin, obwohl diese auf der Bühne ein wenig furchterregend gewirkt hat. Sie ist der Selfie-Star der Autogrammstunde. Aber auch an dem lustigen Rabenpärchen und den Jahreszeiten pilgern die Kinder vorbei, lassen sich Autogramme geben und sich mit ihnen fotografieren. Als Erinnerung an ihr zauberhaftes Musicalerlebnis.