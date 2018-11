Eine Chronologie des Schreckens

Ein nach Polizeiinformationen mit zwei Messern bewaffneter 31-jähriger Mann hat am Mittwochmittag einen Einsatz in Ehingen ausgelöst. Der offensichtlich verwirrte Mann hatte die Räumlichkeiten der Ehinger Filialdirektion der Sparkasse am Mittag betreten. „Es hieß, dass die Person bewaffnet sei“, berichtet Polizeisprecher Wolfgang Jürgens.

Der Mann betrat die Bank. An der Kasse hielt sich eine 62-Jährige auf. Mit den Messern in der Hand soll der Mann gegen eine Scheibe geschlagen haben.