Eine Attraktion sind die Flugakrobaten

Dieses Jahr bietet das Dorffest in Hürbel neben dem traditionellen Floh- und Handwerkermarkt auch Greifvogelvorführungen, teilen die Veranstalter mit. Es ist geplant für Sonntag, 22. September. „Einem erlebnisreichen Sonntag kann somit nichts mehr im Wege stehen“, erklären die Organisatoren in einer Mitteilung.

Auf dem Kindertrödelmarkt sowie auf dem großen Flohmarkt können sich die Besucher bereits ab 6 Uhr morgens mit Raritäten eindecken und durch die Straßen stöbern. An den Flohmarkt schließt sich dann ab 9 Uhr der Handwerkermarkt an, auf dem alte Handwerkskunst bestaunt und erlebt werden kann. Der Handwerkermarkt wird sich dieses Jahr auch in den Schlosshof hinein ausdehnen.

Greifvögel hautnah erleben

Um 11.30 Uhr sowie um 14 Uhr präsentiert die Falknerei Garuda ihre Greifvögel im Freiflug am Gemeindehaus. Die Vorführungen finden neben dem Gemeindehaus statt. Unter den Vögeln werden unter anderem Eulen, Falken, Bussarde und Habichte sein.

Die Speisekarten decken alles ab, was der Marktbesucher begehrt: Über Grillfleisch, Kesselfleisch, Dinette, Saumagen, Gulaschsuppen, vegetarischen Speisen bis hin zu einer breiten Palette an Fingerfood wird alles angeboten, was die unverfälscht schwäbische Küche zu bieten hat. Süße Köstlichkeiten sowie Kaffee und Kuchen an mehreren Standorten runden das Angebot ab.

Das Fest findet bei jeder Witterung statt, ausreichend Parkplätze sind vorhanden, die einzelnen Aktivitäten sind gut zu finden. Für die musikalische Umrahmung sorgen drei Bands an verschiedenen Standorten. Im Markteintritt von einem Euro pro Person ist der Besuch aller Vorführungen einschließlich der Greifvogel-Attraktionen enthalten.