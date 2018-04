Einbruchsversuch in Seniorenheim

Aalen (an) - Ein Unbekannter hat versucht in das Seniorenheim im Zochental einzubrechen.

Beim Versuch, eine Stahltüre aufzuhebeln, richtete er einen Schaden von etwa 1500 Euro an. Die Türe hielt allerdings stand, der Einbrecher konnte nicht in das Gebäude. Die Polizei nahm die Anzeige am Donnerstag entgegen, der wahrscheinliche Tatzeitraum lag aber wohl schon in der Nacht auf den Mittwoch. Beobachtungen in dieser Zeit, die mit dem Einbruchsversuch in Verbindung stehen können, bitte unter Telefon 07361 / 5240 an die Polizei in Aalen.