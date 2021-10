Bad Wurzach (sz) - Ein Einbrecher hat im Lauf der vergangenen Woche versucht, in ein Wohnhaus in der Sigebrandstraße in Seibranz zu gelangen.

Der Täter, teilt die Polizei mit, wollte eine Kellertüre aufhebeln, was ihm offensichtlich nicht gelang. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.