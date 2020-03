Einbruchsserie: 24-Jähriger aus dem Kreis Tuttlingen festgenommen

Ein Mann aus dem Landkreis Tuttlingen ist am Mittwoch festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, soll der 24-Jährige für mehrere Einbrüche im Kreis Konstanz und im Bodenseekreis verantwortlich sein.

Der Mann hat offenbar eine Vorgeschichte: Er ist laut Polizei einschlägig vorbestraft und stand unter Führungsaufsicht. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Konstanz vorgeführt. Der Richter ordnete an, den 24-Jährigen in Untersuchungshaft zu nehmen. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Mann soll zwischen 9. und 12. Dezember 2019 in den Orten Böhringen und Markelfingen bei Radolfzell sowie in der Gemeinde Reichenau mehrere Einbrüche oder Einbruchsversuche in Wohnhäuser begangen haben. Er stahl dabei Wertsachen und Wertgegenstände mit einem Gesamtwert von über 20.000 Euro. Zudem verursachte er hohen Sachschaden. Die Polizei fand Einbruchsbeute in seiner Wohnung.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hatte zunächst schon die Spur des Mannes aufgenommen. Dennoch habe er zwischenzeitlich weitere Einbrüche in Stockach, Radolfzell und zuletzt in Friedrichshafen-Kluftern im benachbarten Bodenseekreis begangen.

Unklar ist, ob der 24-Jährige für weitere, noch ungeklärte Wohnungseinbruchsdiebstähle verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.