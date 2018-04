Gmünd (an) - Bei einem Einbruchsdiebstahl in einem Gebäude am Gmünder Marktplatz ist Bargeld im Wert von 500 Euro entwendet worden.

Vermutlich über eine Nebeneingangstüre gelangte ein Unbekannter am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr in ein Gebäude am Marktplatz. Im Obergeschoss hebelte er zwei Schränke auf und entwendete daraus das vorgefundene Bargeld. Der Sachschaden und Beute summieren sich auf insgesamt etwa 500 Euro.