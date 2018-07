Einbruch war Schnapsidee

Eine spontane Schnapsidee ist ihr Einbruch in eine Wohnung in der Breslauer Straße in Ellwangen gewesen. Die beiden Täter im Alter von 16 und 18 Jahren mussten sich gestern vor dem Jugendrichter des Ellwanger Amtsgerichts verantworten und kamen glimpflich davon.

Bei dem gemeinschaftlichen Einbruch am 28. Mai in die Wohnung eines Bekannten entwendeten die beiden, zur Tatzeit reichlich alkoholisierten jungen Männer einen Fernseher und einen Gameboy. Von der Beute hatten sie allerdings nichts, denn sie wurden unmittelbar nach der Tat von einem Security-Mann gestört. Das Diebesgut ließen sie vor der Haustüre zurück, sie selbst machten sich aus dem Staub. „Es war totaler Schwachsinn. Wir wussten schon zuvor, dass nichts zu holen ist“, äußerten sich die geständigen Diebe vor Gericht: „Der Fernseher war das Wertvollste.“ In die Wohnung im Erdgeschoss kamen sie über den Balkon, das Fenster war gekippt. Sie hätten schauen wollen, ob der Bekannte da ist, so der 18-Jährige.

Beide Angeklagte sind vorbestraft. Jugendrichter Heiko Baumeister verurteilte den arbeitslosen 18-Jährigen zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit, wie von Staatsanwalt Michael Schwartz gefordert. Außerdem muss der junge Mann, der sich beim Opfer entschuldigt hat, eine Suchtberatungsstelle aufsuchen und dort drei Termine wahrnehmen. Gegen den zweiten Täter wurde das Verfahren eingestellt, auch er muss zur Suchtberatung. (sj)