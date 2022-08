Einbruch ins Sportheim Worndorf

Auf das Vereinsheim Worndorf in der Buchheimer Straße hatten es Einbrecher im Zeitraum von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die unbekannten Täter unter erheblicher Krafteinwirkung die Verriegelung einer gesicherten Eisentür auf und gelangten so ins Innere. Außer einem geringen Bargeldbetrag nahmen die Täter jedoch nichts mit. Die Höhe des an der Tür entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Buchheimer Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim, Telefon 07463/996-0, zu melden.