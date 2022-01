Uhldingen (sz) - Unbekannte haben am Sonntag zwischen 14.15 Uhr und 18.15 Uhr offenbar versucht in ein Wohnhaus in der Weiherstraße in Uhldingen-Mühlhofen einzubrechen.

Die Täter schlugen nach Polizeiangaben ein Fenster ein und ergriffen die Flucht, nachdem sie mutmaßlich bei ihrer Tat gestört wurden.