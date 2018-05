Am Dienstag gegen 1.30 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in eine Shisha Bar an der Aldinger Hauptstraße einzudringen. Die Einbrecher hebelten erfolglos an einem Fenster der Bar. Letztendlich gelang es ihnen laut Polizei nicht, in das Gebäude zu gelangen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 9318-0, entgegen.