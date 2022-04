Einbruch in Schulgebäude

Ravensburg (sz) - In einen Werkstattraum der Gewerblichen Schulen in der Gartenstraße ist nach Mitteilung der Polizei ein Unbekannter in der Zeit seit Gründonnerstag eingestiegen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt. Weiter versuchte er offenbar, die verschlossene Zimmertür aufzubrechen, um in weitere Gebäudebereiche zu kommen. Als ihm dies misslang, ließ er letztlich von seinem Vorhaben ab. Gestohlen wurde aus dem Werkraum augenscheinlich nichts, allerdings verursachte der Täter einen Schaden von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751 / 803 33 33 um Hinweise zu der Tat.