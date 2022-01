Einbruch in den Überlinger Bahnhofskiosk

Bisher unbekannte Täter sind laut Polizeibericht in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Kiosk am Bahnhof eingebrochen. Bemerkt wurde der Einbruch demnach, als ein Zeitungsausträger am frühen Samstagmorgen Aufbruchsspuren feststellte und daraufhin die Polizei verständigte. Was genau die Täter erbeuten wollten, sei bislang unklar, ebenso sei noch nichts über das Diebesgut an sich bekannt. Die Täter richteten laut Polizei einen geschätzten Sachschaden von rund 2000 Euro an. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder zur fraglichen Zeit im Bereich des Bahnhofs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551 / 804-0 in Verbindung zu setzen.