Unbekannte sind am Wochenende in ein Geschäft in Bad Buchau eingebrochen. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Montag, 6 Uhr, warfen die Täter mit einem Stein eine Scheibe an dem Getränkemarkt in der Oberbachstraße ein. Im Innern schmissen sie eine Vielzahl von Getränkekisten um und zerstörten zahlreiche Flaschen. Durch das Loch in der Scheibe verließen sie das Gebäude wieder. Ob die Unbekannten Beute machten, ist noch unklar. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren.