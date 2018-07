Einbruch in Betrieb misslingt

berichtet

EHINGEN (sz) - Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Dienstag vergeblich versucht, in einen Betrieb an der Adolffstraße in Ehingen einzudringen. Mit einem Hebelwerkzeug machte er sich an zwei Türen und einem Tor zu schaffen. Es gelang ihm jedoch nicht, sie zu öffnen. So trat er ohne Beute die Flucht an. Der Täter ließ mit rund 500 Euro einen beträchtlichen Schaden zurück. Das Polizeirevier Ehingen ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls. (mg)