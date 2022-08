Einbrecher steigt in Gartenlaube ein

Friedrichshafen (sz) - Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag in eine Gartenlaube in der Oranienstraße in Friedrichshafen eingebrochen. Der Täter verweilte vermutlich in der Hütte und entwendete im Anschluss zumindest eine Stichsäge, heißt es im Polizeibericht. Der Polizeiposten Friedrichs- hafen-Altstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Unbekannten, der möglicherweise ein graues T-Shirt getragen hat, unter Telefon 07541 / 361 4 20 entgegen.