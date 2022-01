n (sz) - Ein Handy hat ein Einbrecher gestohlen, der über die Hauseingangstür in eine Wohnung in der Ravensburger Straße in Weingarten einbrach. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

Als die 44- und 64-jährigen Geschädigten am Samstag zwischen 12 und 14 Uhr ihre Wohnung kurz verließen, gelang es dem Dieb nach Angaben der Polizei durch die Hauseingangstür in die Wohnung zu kommen und sich mit der Beute aus dem Staub zu machen.