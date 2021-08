Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Ellwangen (ij) - Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Donnerstag, 11.45 und Samstag, 9.45 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in der Hohenstaufenstraße ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Damenarmbanduhr der Marke Bering mit vergoldetem Armband im Wert von etwa 150 Euro entwendet.

Zeugen, die im Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 in Verbindung zu setzen.