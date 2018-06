Einbrecher haben sich zwischen Dienstag und Mittwochabend an einem Vereinsheim in Wangen zu schaffen gemacht. Die Täter drangen mit einem bislang unbekannten Brechwerkzeug in das Vereinsheim ein und entwendeten dort Bargeld sowie mehrere Biergläser. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.