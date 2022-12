Einbrecher schlagen zweimal zu

Gleich zweimal drangen Einbrecher am Mittwoch in Dietenheim und Illerrieden in Wohnhäuser ein. Zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr waren die Täter im Ortsteil Regglisweiler in der Bergstraße unterwegs. Sie brachen an dem Gebäude eine Terrassentür auf, scheiterten aber an der stabilen Tür. Deshalb schlugen sie die Verglasung ein und gingen ins Innere. In mehreren Zimmern suchten sie nach Beute. Die Diebe öffneten Schränke und durchsuchten Schubladen. Die Einbrecher fanden Geld und flüchteten damit.

Zwischen 18 Uhr und 20.45 Uhr waren die Einbrecher in Illerrieden in der Straße Am Ziegelstadel. Dort brachen sie an einem Wohnhaus die Terrassentür auf. Auch dabei scheiterten sie zunächst und schlugen ein Fenster ein. Die Unbekannten betraten die Wohnräume und durchsuchten sie. Die Einbrecher fanden Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter. In beiden Fällen ließen sie ihre Spuren an den Tatorten zurück.

Spezialisten der Polizei haben die Spuren gesichert. Sie geben den Ermittlern erste Hinweise. Die Ermittler prüfen nun auch, inwieweit die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen.