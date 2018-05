Am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 17 Uhr hat ein Unbekannter versucht die verschlossene Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Weilerstraße in Hofherrnweiler gewaltsam aufzudrücken. Die Türe hielt jedoch stand. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.