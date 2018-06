Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 5 Uhr, versucht, in eine Bäckereifiliale in der Bodenseestraße einzudringen. Der Versuch wurde nach Angaben der Polizei abgebrochen, da der Eingangsbereich gut gesichert war. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07522 / 9840 bei der Polizei Wangen zu melden.