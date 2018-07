Einbrecher nutzen Dämmerung

BIBERACH (sz) Im Schutz der früh einsetzenden Dunkelheit haben am Mittwoch in Biberach Wohnungseinbrecher zugeschlagen. Diese drangen zwischen 17.50 und 20.15 Uhr in der Georg-Schinbain-Straße in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelten sie an der Rückseite eine Terrassentüre auf. Im Innern durchwühlten sie zahlreiche Räume und suchten in erster Linie nach Bargeld und Schmuck. Von beidem erbeuteten sie eine noch nicht endgültig festgestellte Menge. Zusammen mit der zerstörten Türe dürfte der Schaden im vierstelligen Bereich liegen. Täterhinweise hat die Polizei keine. Experten der Schutzpolizei haben die Spurensicherung am Tatort sowie die weiteren Ermittlungen übernommen. Sollte jemand im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wird um Mitteilung an das Polizeirevier Biberach, Telefon 07351/447-0, gebeten.