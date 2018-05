Einbrecher nehmen Tresor mit – und lassen ihn stehen

Tettnang (sz) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch gegen 5 Uhr in die Pizzeria Arco Azzurro in der Loretostraße in Tettnang eingebrochen. Dort haben sie einen Tresor entwendet, teilt die Polizei mit.

Die Einbrecher hebelten vermutlich mit einer Brechstange ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein, wo sie diverse Schränke durchwühlten. In einem Büroraum stießen die Täter auf den 100 bis 120 Kilogramm schweren Tresor und nahmen diesen mit. Vermutlich wegen eines entgegenkommenden Autos ließen die Täter den Tresor an der Einmündung Loreto-/Mörikestraße fallen und flüchteten. Der Fahrzeuglenker beobachtete, bevor er den Tresor auf dem Gehweg sah und dann die Polizei verständigte, eine männliche Person, 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit heller Hautfarbe und muskulösem Oberkörper. Der Mann war komplett dunkel gekleidet, hatte eine schwarze Sturmhaube auf und hielt ein Brecheisen in der Hand. Auffällig war laut dem Zeugen sein sportlicher Gang.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.