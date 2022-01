Einbrecher löst Alarm aus und muss mit leeren Händen fliehen

Wasserburg (lz) - Die Lindauer Polizeiinspektion wurde am Samstagabend zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Ladestraße in Wasserburg beordert. Weil er die Alarmanlage auslöste, flüchtete der Täter offenbar mit leeren Händen.

Vermutlich wurde der Täter durch den Alarm gestört. Polizei

„Augenscheinlich hatte sich ein bislang unbekannter Täter über die Schiebetüre Zutritt zum Verkaufsraum des Ladens verschaffen wollen, denn diese stand bei Eintreffen der Streifen einen Spalt offen“, schreibt die Polizei in ihren Pressebericht. „Vermutlich wurde der Täter durch den ausgelösten optischen und akustischen Alarm gestört und flüchtete wohl direkt wieder ohne jegliche Tatbeute.“

Die Polizeiinspektion Lindau bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich zu melden.