Einbrecher kommt durchs Kellerfenster

/ In Altheim hat ein Einbrecher am Mittwoch nach Beute gesucht. Zwischen 6.30 und 17.15 Uhr war der Unbekannte in der Schwabenstraße zugange. An einem Einfamilienhaus entfernte er die Abdeckung eines Lichtschachts und stieg dann durch das offene Kellerfenster ins Gebäude. Im Innern suchte er Brauchbares, ersten Erkenntnissen zufolge soll er das Haus ohne Beute wieder verlassen haben.

Die Polizei warnt: Übliche Fenster bieten in der Regel kaum Schutz – meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache mechanische Sicherungen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten.