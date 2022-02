Einbrecher gehen auf Diebeszug in Café und Schuhgeschäft

Gleich zwei Einbrüche kurz hintereinander hat es in Lindenberg gegeben: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Café in der Hauptstraße in Lindenberg ein. Im Zeitraum von 19 Uhr bis 7 Uhr verschafften sich die Unbekannten laut eine Mitteilung der Polizei Zugang zu dem Café, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend entwendeten sie Bargeld in Höhe von 180 Euro. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 300 Euro.

Kurze Zeit später folgt ein zweiter Einbruch

In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch, diesmal in ein Schuhgeschäft in der Hauptstraße in Lindenberg. Hier verschafften sich die Täter Zugang, indem sie eine Schiebetüre aufhebelten. Anschließend entwendeten sie Bargeld in Höhe von 2000 Euro und verursachten einen Sachschaden von 750 Euro. Aufgrund der örtlichen Nähe beider Tatorte von wenigen hundert Metern ist ein Tatzusammenhang laut Polizei wahrscheinlich.

Die Polizei Lindenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 08381 / 920 10 zu melden.