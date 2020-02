Einbrecher erbeuten Schmuck und Handtasche

Ravensburg (sz) - Fette Beute haben Unbekannte gemacht, die am Freitag in der Zeit von 16 bis 23 Uhr in eine Wohnung an der Ravensburger Weißenbachstraße eingebrochen sind. Sie hebelten laut Polizei ein Fenster des Hauses auf und gelangten so ins Gebäude. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Zimmer der Wohnung und entwendeten Schmuck, Uhren und eine Handtasche im Gesamtwert von etwa 3300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ravensburg zu melden (Telefon: 0751/803-3333).