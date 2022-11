Einbrecher dringen über Terrassentür in Haus ein

Achstetten (sz) - Unbekannte sind am Dienstag in ein Haus in Achstetten eingebrochen. In der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr drangen die Täter in ein Haus in der Straße „Käpfle“ ein. Sie hebelten die Tür der Terrasse auf, um in das Innere zu gelangen. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Schränke und fanden Geld. Das nahmen sie mit. Die Kriminalpolizei Biberach ermittelt nun nach den Tätern und sicherte Spuren. Wer etwas gesehen hat oder etwas weiß, das zur Ergreifung der Einbrecher führen könnte, sollte sich unter der Rufnummer 07351/4470 bei der Polizei melden.