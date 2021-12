Einbrecher drehen den Wasserhahn auf

Gemeindemitarbeiter haben am Montagvormittag festgestellt, dass am Sportplatz in Wohmbrechts ein Schuppen Ziel von Sachbeschädigungen geworden war. Zwischen Samstag und Montag, 11. bis 13. Dezember, wurde die Türe des Schuppens eingeschlagen, sodass der oder die Täter eindringen konnten. Im Anschluss wurde ein Wasserhahn im Innenraum aufgedreht, wodurch circa hundert Kubikmeter Wasser zunächst in den Schuppen und anschließend nach draußen strömten. Die unbekannte Täter flüchteten zuletzt, ohne etwas zu stehlen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro. Die Lindenberger Polizei bittet unter Telefon 08381 / 920 10 um Zeugenhinweise.