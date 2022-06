Einbrecher auf Mülldeponie ertappt

Auf frischer Tat wurden am Dienstagabend zwei 26- und 47-Jährige ertappt, die in das Gelände einer Mülldeponie in der Deponiestraße eingebrochen sind. Wie die Polizei mitteilt verständigte gegen 21 Uhr ein Mitarbeiter des Unternehmens die Polizei, nachdem er einen Einbruchsalarm erhalten hatte und vor Ort einen verdächtigen Wagen feststellte. Die beiden Tatverdächtigen hatten sich über einen Zaun Zugang zum Gelände verschafft und wollten dort nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei mehrere Kupferkabel und Elektronikgeräte stehlen. Noch bevor sie mit ihrem Auto flüchten konnten, wurden die beiden Männer von den Einsatzkräften festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Sie erwarten nun Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.