Die Polizei und Anwohner im Bad Schussenrieder Teilort Roppertsweiler haben am Donnerstag Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilt, waren bereits in den Tagen davor Unbekannte in das Einfamilienhaus in Roppertsweiler eingestiegen. Nachdem der Geschädigte dies zur Anzeige gebracht hatte, bemerkte er am Donnerstag, gegen 20.15 Uhr erneut zwei Personen in dem Haus. Mit der Hilfe von Anwohnern setzte der Geschädigte einen 21-jährigen Mann fest. Bei ihm fand die Polizei einen dreistelligen Geldbetrag. Ein 39-Jähriger flüchtete vom Tatort und versteckte sich. Die Ermittler verfolgten den Mann zu Fuß und nahmen ihn vorläufig fest. Er hatte Drogenutensilien bei sich. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und prüft nun, ob die beiden Männer auch für die erste Tat in Frage kommen. Ob etwas gestohlen wurde, sollen die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.