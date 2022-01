Ein Zuschuss macht die Alternative möglich

Noch im November des vergangenen Jahres hatte der Ortschaftsrat Harthausen beschlossen, sein jährlich zur Verfügung stehendes Budget in Höhe von 6200 Euro für ein Spielgerät einzusetzen, welches auf dem „Zimmerplatz“ vom Bauhof der Gemeinde aufgestellt werden sollte.

Bei der kürzlich stattgefundenen Sitzung des Ortschaftsrates zur Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes für das laufende Jahr waren einige Ratsmitglieder dann doch überrascht, als unter dem Posten Spielplatz Zimmerplatz nunmehr stolze 51 000 Euro im Plan auftauchten.

Auf Nachfrage aus dem Gremium klärten Bürgermeister Michael Maier und Ortsvorsteher Emil Oswald den Sachverhalt umgehend auf und berichteten, dass für den Spielplatz neben den Tennisplätzen die Möglichkeit einer Förderung durch den Naturpark Obere Donau bestünde. Dazu hat noch im Dezember ein Gespräch im Winterlinger Rathaus mit dem Geschäftsführer des Naturparks Obere Donau, Bernd Schneck, Bürgermeister Michael Maier, Ortsvorsteher Emil Oswald und Patrizia von Briel von der Kämmerei stattgefunden.

Dabei wurden die Modalitäten der Förderung für den Spielplatz erörtert und es stellte sich dabei heraus, dass insgesamt vier Spielgeräte mit etwa 50 Prozent unter bestimmten Voraussetzungen gefördert werden können. Der dafür notwendige Förderantrag sei, wie zu erfahren war, zwischenzeitlich bereits gestellt worden.

Nach diesen Informationen meldeten sich mehrere Räte zu Wort und sprachen übereinstimmend von einer „erfreulichen Perspektive für den Zimmerplatz“, bei dem es bis vor kurzem noch völlig unklar war, ob der Platz, der aktuell neben einer Grillstelle lediglich mit einer kleinen Schutzhütte, einer Schaukel und einem Kleinfeldtor ausgestattet ist, überhaupt wieder als Spielplatz reaktiviert werden sollte.

Auch Ortsvorsteher Oswald zeigte sich erfreut über diese neue Chance für den Zimmerplatz, der damit zu einer attraktiven Alternative gerade auch für ältere Kinder zum innerörtlichen Spielplatz am Ahornweg werden könnte.

Bürgermeister Michael verwies bei aller Euphorie dann doch deutlich auf die beiden Vorbehalte für das Projekt Zimmerplatz. Zum einen, so der Bürgermeister, müsse zunächst der Gemeinderat bei der Verabschiedung des Haushaltes 2022 in seiner nächsten Sitzung zustimmen und zum andern müssten die beantragten Fördermittel in Höhe von 25 000 Euro tatsächlich auch bewilligt werden.