Ein Wochenende mit Fasnetsprogramm

Wie in jedem Jahr unmittelbar vor der „Hauptfasnet“ haben die Munderkinger Narren mit ihrem „Glompiga a Woch früher“ bereits einen wichtigen Höhepunkt der Wuselinger Fasnet hinter sich. Und der wurde in diesem Jahr „digital, dahoim und auf Corona-gerechter Sparflamme“ gefeiert. Das beliebte Maschgera Gau fiel zwar Corona zum Opfer, aber nicht verzichtet wurde auf die Fasnetsausgrabung durch die beiden Brunnenspringer und die traditionelle Schlüsselübergabe, allerdings lief das Zeremoniell digital ab. Und mit großem Abstand sangen die Munderkinger „von dahoim aus“ anschließend ihr Narrenlied.

Jetzt steht auch in Wuselingen das große Fasnets-Wochenende vor der Tür, das mit dem Zunftball, der Narrenmesse, dem Umzug am Fasnetssonntag, dem traditionellen Brunnensprung und dem Grempelesmarkt am Montag und Dienstag jede Menge närrischer Höhepunkte hätte. Getreu dem Corona-konformen Motto „Fasnet dahoim“, so Zunftmeister Ralf Lindner, seien in diesem Jahr „viele, aber eben völlig andere närrische Aktionen“ geplant als in den bisherigen Narrenjahren. Weil in der Munderkinger Trommgesellenzunft viel Wert auf den närrischen Nachwuchs gelegt wird, ist der Narrensamen am Samstagvormittag zwischen 10 und 12.30 Uhr eingeladen, zum Zunfthaus zu kommen und sich ein „närrisches Bastelpaket für dahoim“ abzuholen.

Verkleidung ist ausdrücklich erlaubt

„Das sind die verschiedensten Bastelsätze und coole Überraschungen drin“, weiß der Zunftmeister und betont, dass sich die Narren freuen, wenn die sich die kleinen Mäschgerla verkleiden und ein Sprüchle oder eine kleines Gedicht aufsagen. „Wir sind gespannt, an welchen Fenstern wir später die närrischen Basteleien sehen werden“, sagt der Zunftmeister.

Die beiden „Brofi-Ermittler“ der Detektei „Schorle und Benkes“ waren wieder im Städtle unterwegs und zeigen die Ergebnisse ihrer Ermittlungen auf www.narro-hee.de. Während das Detektiv-Duo zunächst Spannern im Zunfthaus, konspirativen Treffen und Brunnenspringern in den Tiefen des Marktbrunnens auf der Spur waren, machen sich „Schorle und Benkes“ diesmal auf die Suche nach Schnapsdrosseln, Wuseles-Torten, Wurstsalat mit viel Zwiebeln und ausgetrockneten Zapfhähnen.

Eigentlich hätten „Schorle und Benkes“ unterwegs auf die vielen „XL-Wimpel“ aufmerksam werden müssen, die in der ganzen Stadt verteilt in Schaufenstern ausgestellt sind. Und eigentlich hätte die „Parade der XL-Wimpel“ im Bürgerpark stehen sollen, aber das ist momentan wegen des Hochwassers natürlich nicht möglich. Bereits seit dem „Glompigen Freitig“ sind die Wimpel, die von närrischen Munderkingern, erprobten Narren und originellen Gruppen individuell bemalt wurden, deshalb in der Stadt zu sehen. Und bis Aschermittwoch werden die „XL-Wimpel“ dort in den Schaufenstern bleiben.

Für den „Zunftball dahoim“, der am Fasnetssamstag um 19 Uhr beginnt, wurden viele Videos gedreht. Durch das digitale Programm führen Ralf Lindner und Carmen Klein, auch bekannt als „Schorle und Benkes“. Unter dem Ballmotto „Bettgeflüster“ werden neben Kolping, Jaunern und Turnern, auch Narrenräte, Trommler und Pfeifer sowie die Trommgesellen, samt der beiden Brunnenspringer Tobias Schartmann und Basti Gröber, närrisch aktiv, um den virtuellen Zunftball zu gestalten.

Alternative für die ohne Ballpaket

Für den nötigen Narrensound wird beim „Zunftball dahoim“ die MKK, die Mittlere Katastrophenkapelle, sorgen und die Munderkinger Stadtkapelle wird das Narrenlied zum „Zunftball dahoim“ beisteuern. Im Vorfeld wurden Ballpakete verkauft. „In denen sind jede Menge Dinge enthalten, die während des Ballabends gebraucht werden“, sagt Ralf Lindner. Wer kein Ballpaket hat, dem rät der Zunftmeister: „Richtet ein traditionelles Vesper her, Wusele dürfen natürlich nicht fehlen, stellt Getränke kalt, genießt den Abend und singt kräftig mit“.

Nach der langen Ballnacht beginnt der Fasnetssonntag in Wuselingen stets mit der Narrenmesse. Und die wird auch in diesem Jahr am Fasnetssonntag in der Stadtkirche gehalten. „Natürlich mit Abstand und leider ohne Gesang“, sagt Ralf Lindner. Die Kirchenbesucher sind aber aufgefordert, sich für die Messe unter dem Motto „Heut ist so ein schöner Tag“ närrisch zu kleiden. Alle Kinder dürfen sich wie immer auf ein Wusele freuen und für jeden Kirchenbesucher halten die Narren auch in diesem Jahr ein Gromet bereit.

Statt dem beliebten Grempelesmarkt am Montag und Dienstag, wird „am üblichen Ort des närrischen Geschehens“, also am Haus Löbbert, viel Gruscht und Grempel im Schaufenster ausgestellt sein und wer sich an der diesjährigen Narrenauktion beteiligen will, kann seine Gebote im eigens dort aufgehängten Briefkasten abgeben.

„Gleich nach Aschermittwoch“ werden die ersteigerten Raritäten an den Höchstbietenden ausgeliefert. „Und weil wir am Glompigen die Rathausschlüssel digital vom Schultes übernommen haben, müssen wir sie am Fasnetsdienstag auch wieder digital zurückgeben“, erklärt Zunftmeister Lindner die letzte „Selbstverständlichkeit einer coronabedingt total anderen und digitalen Fasnet“.