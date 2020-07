Ein Weißensberger Urgestein nimmt Abschied

Er kennt sich aus in seiner Gemeinde wie kein Zweiter, denn er ist jeden Tag im Dorf unterwegs – und das schon seit über 40 Jahren. Bei seinen Spaziergängen kommt Joachim Wiese oft auch ins Gespräch mit seinen Mitbürgern und weiß daher, was sie beschäftigt und wo der Schuh drückt. Derlei Wünsche und Beschwerden der Weißensberger Bevölkerung, aber auch sein Fachwissen als gelernter Handwerker, hat er während seines 30-jährigen Engagements als Gemeinderatsmitglied immer wieder im Ratsgremium und in dessen Ausschüssen eingebracht. Kurzum – durch sein ehrenamtliches Engagement hat der heute 81-Jährige das Gemeindeleben der vergangenen drei Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt.

Ende der Fünfzigerjahre hatte es den gebürtigen Niedersachsen als Soldat nach Lindau verschlagen. Lange Zeit wohnte er in Niederhaus, bis er 1978 nach Weißensberg zog, wo er bis heute mit seiner Frau ein Haus in Altrehlings bewohnt. Zur Gemeindepolitik sei er gekommen, nachdem er sich gemeinsam mit anderen Freiwilligen für den Wiederaufbau der einsturzgefährdeten Kapelle auf der Weißensberger Halde engagiert hatte, erzählt Wiese im Gespräch mit der Lindauer Zeitung. Dies sei auch der „Einstieg für die Mitgliedschaft bei den Freien Bürgern Weißensberg“ gewesen. Das war 1982. Zwei Jahre später kandidierte er für diese Fraktion bei den Kommunalwahlen. Der Sprung in den Gemeinderat klappte aber erst 1990. Damals ahnte er noch nicht, dass sich sein Engagement über 30 Jahre, sprich fünf Wahlperioden erstrecken sollte.

„Die ersten 18 Jahren waren mühsam“, sagt Wiese im Rückblick und sieht den Grund dafür vor allem in der Amtsführung des damaligen Bürgermeisters Werner Reich. Die Art, wie dieser die Gemeinderatsitzungen führte, sei „nicht gut“ gewesen, ebenso die „spärliche Vorinformation“ der Räte. Wiese: „Ich war gewohnt, die Dinge beim Namen zu nennen.“ Doch Kritik sei nicht gefragt gewesen. Habe er solche geäußert, hätte er hinterher einige Male sogar „anonyme Anrufe und Briefe“ erhalten. Auch dass bei anstehenden Entscheidungen innerhalb der damaligen CSU Fraktionszwang ausgeübt wurde, habe er nie verstanden. Ebenso habe er die Erfahrung gemacht, dass „Demokratie im Gemeinderat zuweilen nur dem eigenen Vorteil diente“.

Die Arbeit im Gemeindeparlament „änderte sich schlagartig“, als Hans Kern kandidierte und 2008 zum Weißensberger Bürgermeister gewählt wurde, so Wiese weiter. Unter dessen Leitung wären „zwölf Jahre erfolgreicher Gemeinderatstätigkeit“ gefolgt.

Bis heute würden Kerns „fachliche Kenntnisse und menschliche Führungsqualitäten“ das Miteinander im Gemeinderat bestimmen.

Wiese, der bis zur letzten Sitzung am 23. April für die Freien Bürger im Gemeinderat war, arbeitete auch in verschiedenen Gremien wie Bau- oder Kindergartenausschuss mit. Er war ferner Vertreter im gemeindeeigenen Energie-Kommunalunternehmen, vertrat aber die Weißensberger Interessen auch als Verbandsrat im Schulverband und in der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell. „Besonders Spaß gemacht“ habe ihm die Arbeit im Bauausschuss, weil er dort immer wieder auch sein handwerkliches und fachliches Wissen als gelernter Dachdecker einbringen konnte.

Gefragt, was sein persönliches Highlight in drei Jahrzehnten Gemeinderatsarbeit gewesen sei, meint Wiese: „Ich habe in der Ära Reich neun Jahre lang um die Schulsport-Außenanlage, die sich heute hinter dem Vereinsheim befindet, gekämpft – häufig auch gegen den Widerstand der Schulverbandsmitglieder aus Sigmarszell.“ Diese habe er erst 2009/2010 mit der Unterstützung von Bürgermeister Kern durchsetzen können.

Neben solchen Erfolgen habe es natürlich immer wieder auch Tiefpunkte und Enttäuschungen gegeben, meint Wiese und denkt dabei an „Betonklötze mit Flachdächern“, wie sie beispielsweise in seinem Ortsteil Altrehlings gegenüber vom denkmalgeschützten Bodensee-Bauernhof errichtet wurden. Mit Blick auf die Aufgaben und Zwänge der Gemeinderäte spricht er von einer „Gratwanderung“. Einerseits wünsche er sich für Weißensberg „eine behutsame Entwicklung und den Erhalt der dörflichen Struktur, ohne den Fortschritt zu gefährden.“ Andererseits müsse auch Gewerbeansiedlung ermöglicht werden, vornehmlich für umweltfreundliche Betriebe, betont Wiese.

Nicht zuletzt unter seiner Mitwirkung habe der Gemeinderat „für Weißensberg viel erreicht“, zieht der 81-Jährige nicht ohne Stolz Bilanz aus seiner langjährigen Arbeit im gemeindepolitischen Ehrenamt. Erfolgreiche Projekte seien beispielsweise die Kindergarten-Sanierung, der Lärmschutzwall, die beiden Solarenergieparks und nicht zu vergessen die Schulsport-Außenanlage. Besonders erwähnenswert sei die Festhallensanierung mit Außenanlagen und Kinderspielplatz sowie das Zukunftsprojekt „Neue Dorfmitte“ mit Wohnungen für Jung und Alt.

Abschließend und im Rückblick auf sein langjähriges Ehrenamt im Gemeinderat meint Wiese, dass es vielleicht ganz gut war, dass er zu keiner Zeit einem Verein angehörte – obwohl er Vereinsarbeit für das gesellschaftliche Leben als unentbehrlich betrachtet. „Somit war ich während meiner Zeit als Gemeinderat nie jemandem verpflichtet und damit in allen Entscheidungen völlig frei.“