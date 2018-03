Ein Weißbuch – vor allem über Wangen

Wer heute durch Wangen geht, trifft fast allerorten auf deutliche sichtbare Spuren von Herbert Weiß. Insbesondere in der Altstadt. Von 1977 bis 2009 war Weiß Stadtbaumeister – und damit der bislang Letzte seiner Art in der Wangener Verwaltung. Jetzt hat der heute 73-Jährige ein Buch geschrieben. „Weißbuch – ein Leben für die Architektur“ heißt es. Und der Name ist nicht nur doppeldeutig, sondern ganz bewusst gewählt.

Wer die Stadtbücherei im Kornhaus betritt, sich den großen Sitzungssaal im Rathaus anschaut oder durch die Fußgängerzone flaniert, der stößt unweigerlich auf das Ergebnis des Wirkens von Herbert Weiß. Für den Alten Gottesacker gilt Selbiges, ebenso wie für die St.-Gallusbrücke, die Häge-Schmiede oder die Grundschule Schomburg in Primisweiler, um nur ein paar weitere Beispiele zu nennen. Dem Architekten und Planer ist all dies bewusst. Und so sagt er über sein „Weißbuch“ durchaus selbstbewusst: „Es ist nicht das Buch des Weiß, sondern ein Synomym für gelungene und voranbringende Architektur.“

Am Mittwoch stellt der gebürtige Österreicher es geladenen Gästen vor, und wenn es auch Kapitel aus der Frühzeit seines beruflichen Werdegangs oder seiner Station auf den kanarischen Inseln beinhaltet, so liegt ein inhaltlicher Schwerpunkt deutlich auf Weiß’ Zeit als Wangener Stadtbaumeister. Nicht von ungefähr und ebenfalls im Bewusstsein eigenen Wirkens betrachtet Weiß diesen Teil des Buchs als Ergänzung der anlässlich des Stadtjubiläums 2015 erschienenen Stadtchronik.

Doch nicht nur in dem Buch selbst wird jede Menge jünger (baulicher) Stadtgeschichte lebendig. Denn Weiß hat bei entsprechenden Gesprächen jede Menge Details präsent. So hatte er nach der „großen Ehre“ seiner Wahl im Jahr 1976 (gegen 101 Mitbewerber) offenbar schnell gemerkt, dass Lösungen für das historische Rathaus gefragt waren. Zu diesen Erinnerungen gehören auch erste Begehungen der 1983 fertig gestellten Räume in den oberen Etagen mit ihren zuvor noch „taubenverschissenen Treppen“. Handschriftliche Zeichnungen für die Ausbaupläne fertigte Weiß am Wochenende, stets auch im Bewusstsein, dass der Ratssaal ins Rat- und nicht ins benachbarte Kornhaus gehört – eine damals politisch diskutierte Alternative.

Weiß widmet dem Rathaus – entsprechend seiner Bedeutung für die Stadt – mehrere Seiten ein. Und oft bestehen die textlichen Darstellungen einstiger (Groß-)Projekte aus den Original-Inhalten der Festschriften dazu. Dazu gibt es Fotos sowie handgefertigte Skizzen und Zeichnungen aus der Feder von Weiß, der bis zum Ende seines beruflichen Schaffens auf einen Computer verzichtete.

Gleiches gilt fürs Kornhaus, der zweiten Mammutaufgabe Weiß’ in den ersten Jahren. 1980 fertig gestellt, ist es – zusammen mit dem Rathaus – jenes Gebäude, dem noch heute sein größter Stolz gilt und das er als eigenen Durchbrauch als Wangener Stadtbaumeister ansieht. „Wir haben daran gearbeitet, als wären es unsere eigenen Häuser“, sagt er. „Das waren Dinge, die haben sehr viel Spaß gemacht.“

An dieser Stelle nimmt Herbert Weiß einen weiter mit auf seinen gedanklichen Stadtspaziergang in einer Zeit, als die Stadtsanierung so richtig Fahrt aufnahm. Etwa durch die Schaffung der Fußgängerzone in den Jahren 1980 bis 1985. Im Kern mit Alt-OB Jörg Leist einig, habe er sich damals durchgesetzt, die komplette Herrenstraße „durchzupflastern“ – also auch jenen Bereich, in dem bis heute Autos fahren dürfen.

Bei der Gestaltung der Fußgängerzone habe man damals auf einen „einfachen Stil“ gesetzt. Allerdings mit Blick fürs Detail. So entstand zwischen Marktplatz und St. Martin, um deren einstigen Charakter als Wehrkirche hervorzuheben, wie Weiß erzählt. Sie ersetzten das barocke Gitter. Teile davon wurden dann auf dem Alten Gottesacker verarbeitet. Noch so ein tiefer Fußabdruck aus der Zeit des Stadtbaumeisters.

„Es war damals eine begnadete Zeit“, sagt Herbert Weiß. Auch weil Fördergelder und Zuschüsse reichlich geflossen seien. „Und es ging Schlag auf Schlag weiter.“ Etwa mit dem Bau der Grundschule Schomburg. Die hatte zwar mit der Altstadt nichts zu tun, wohl aber mit einem anderen Faible des heutigen Dauerpendlers zwischen Wangen und Wien: „Endlich mal eine Schule“, sagt er rückblickend. Endlich, weil er bereits Anfang der 1970er-Jahre Schulzentren gebaut hatte, wie im bayerischen Cham.

In Primisweiler entstand 1986 also das heutige Schulhaus. Wobei Herbert Weiß den Wortteil „Haus“ betont, weil das Gebäude kindlichen Bedürfnissen entsprechen sollte. Er bekam offenbar recht, denn bei einer Evaluierung des Landkreises wurde die Schule hervor gehoben.

Die Liste realisierter Weiß’scher Projekte ließe sich um einiges verlängern. Doch es soll noch ein wenig Raum vorhanden sein für Dinge, die nicht zustande kamen. An der Beseitigung des Bahnübergangs an der B 32 habe er sich schon in den 1990er-Jahren die Zähne ausgebissen. Das gibt Herbert Weiß zu.

Und eine Zeit lang sei er „sehr mutig“ gewesen mit Ideen. Etwa mit dem Entwurf eines Tender-Lokus von 1987. Diese öffentliche Toilette in Form einer Lokomotive kam nie zustande, hätte aber das Pendant zum ausrangierten Eisenbahnwaggon an der Argen im Vorderen Ebnet werden sollen. Dass sich der Gemeinderat für eine schlichte Variante entschied, kommentiert er in seinem Buch augenzwinkernd: „Vielleicht wäre es ein ,schöner Zug’ gewesen.“

Für Herbert Weiß war und ist Wangen eine „große Liebe“. Und für diese hat er auch nach seinem Ausscheiden weiter Ideen. 2013 wartet er mit einer Skizze für einen gläsernen Außenaufzug an der St. Martin zugewandten Seite auf. Er hätte den barrierefreien Zugang zu den oberen Etagen (inklusive Ratssaal) ermöglicht, wurde aber nicht gebaut. Herbert Weiß sagt es zwar nicht, aber irgendwie hätte sich für ihn dann ein Kreis geschlossen. Einer der einst (fast) mit dem Rathaus begann.