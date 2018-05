Ein Waldbad im Tannhauser Ried

Wanderungen können ins Weite führen, oder hoch hinaus. Einer der das ganz genau weiß, ist Erwin Depfenhart. Seit rund 15 Jahren ist der Tannhausener als Wanderführer des Schwäbischen Albvereins Aulendorf unterwegs. Besonders gerne führt er Touren ins Allgäu. Wenn es aber mal eine kurze Runde vor der eigenen Haustüre sein soll, empfiehlt er das Untere Tannhauser Ried. Der ein bis eineinhalbstündige Spaziergang nimmt seinen Ausgangspunkt am Alten Schulhaus in Tannweiler.

Von dort geht es auf der Tannweiler Straße über eine kleine Brücke, an der dortigen Kapelle und schön angelegten Gärten durch den Ort und wieder hinaus. Wo der Weg Richtung Rothaus abbiegt, geht die Tour weiter geradeaus und biegt dort, wo der Wald beginnt links ins Untere Tannhauser Ried ab. An einer Kreuzung taucht ein gar nicht so hoher Hochsitz auf – für den Blick in die von der Wegkante rund zwei Meter tiefenversetzte ehemalige Torfabbaufläche aber völlig ausreichend.

„Ein Knochenjob“

„Hier beginnt das eigentliche Ried“, sagt Depfenhart und beschreibt, wie dort bis Mitte der 1960er-Jahre Brenntorf, danach nur noch Torf für die Moorbäder abgebaut wurde. Drei Arbeiter habe es gebraucht, um die sogenannten Wasen, die abgestochenen Torfstücke, aus dem Moor zu holen, sagt der 84-Jährige; den Stecher, den Fänger und einen, der die Wasen zum trockenen aufbockte. „Ein Knochenjob“, sagt Depfenhart, „ein guter Stecher hat am Tag 8000 Wasen rausgeworfen“.

Weiter durch das ehemalige Torfabbaugebiet geht es, immer dem Weg folgend, vorbei an den mittlerweile renaturierten Flächen, auf denen locker Moorbirken in saftigem Grün stehen – einige von Wind und Schnee stark gebogen. Wer neben dem Knirschen der Steine unter den Füßen aufmerksam ist, kann Vögel zwitschern und Schmetterlinge flattern sehen. „Man hat immer gesagt: geh’ nie barfuß ins Ried“, erinnert Depfenhart an einen weiteren tierische Bewohner: die Kreuzotter.

Gedenkstein am Wegesrand

Dort, wo der Weg auf den Wanderweg 19 trifft, geht es auf diesem rechts ab. Der Wanderweg 19 ist einer der – heute noch 18 – Wanderwege rund um Aulendorf. Die Stadt hat einen Wanderplan mit Touren herausgegeben, diesen gibt es in der Gästeinfo im Schloss für 2,50 Euro. Immer gerade aus führt der Weg hinein in einen bewirtschafteten Fichtenwald. Nicht stolpern auf dem Schotterweg! Falls doch, könnte es am Bauschutt des ehemaligen Parksanatoriums liegen, wie Depfenhart erzählt, der nämlich sei hier zum Löcher stopfen verwendet worden. Rechts taucht am Wegesrand ein Gedenkstein auf, angebracht zur Erinnerung an einen Holzbauer aus Möllenbronn, der dort 1958 bei Baumfällarbeiten ums Leben kam.

An der nächsten beschilderte Kreuzung dem Wegweiser nach Tannweiler folgen und rechts abbiegen. Alsbald taucht der Bildstock der Guten Beth von Reute (1386 bis 1420) auf. Eine Bank lädt dort zur Rast, eine Sage zum Nachdenken ein; ein Förster, der sich über die Pilger ärgerte, die sich einen Weg durch den Wald zum Kloster austraten, wurde von einer Rotte Wildschweine auf einen Baum getrieben. In seiner Not, versprach er, der Guten Beth im Falle seiner Rettung ein Bild aufzustellen. Nun: der Bildstock steht.

Dem Weg folgend führt die Tour wieder aus dem Wald hinaus auf den geteerten Gemeindeverbindungsweg, der zurück zum Ausgangspunkt nach Tannweiler führt. Wer sich am Schulhaus links hält Richtung Untermöllenbronn erreicht in einem guten Kilometer das Gasthaus „Dreitannen“. Depfenhart empfiehlt bei Einkehrabsicht vorab Ruhetage und Öffnungszeiten zu klären.